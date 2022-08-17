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Названы темы переговоров, которые генсек ООН обсудит в Украине

Названы темы переговоров, которые генсек ООН обсудит в Украине Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проведет переговоры, чтобы максимально снизить напряженность между Россией и Украиной во время своего визита в Украину.
Другие страны
17 августа 2022 г. 22:56
Названы темы переговоров, которые генсек ООН обсудит в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проведет переговоры, чтобы максимально снизить напряженность между Россией и Украиной во время своего визита в Украину.

Как сообщает американское представительство Report, об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь генсека ООН Фархан Хак.

Он сообщил, что двусторонние и трехсторонние встречи Антониу Гутерриша с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом завтра во Львове будут посвящены ряду вопросов, вызывающих озабоченность в отношении Украины:

"В рамках визита генеральный секретарь ООН обсудит вопросы, связанные с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭП), подконтрольной России, в том числе движение судов, которые являются частью соглашения об экспорте зерна из Украины, продуктов питания и места, где содержатся украинские заключенные в оккупированном городе Оленовка Донецкой области Украины.

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