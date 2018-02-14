Названы страны с самыми большими военными бюджетами за прошлый год

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Американский Международный институт стратегических исследований (IISS) опубликовал отчет "Военный баланс 2018", в котором указаны топ-15 мировых военных бюджетов на 2017 год, передает Report.

Согласно отчету, тройку лидеров с самыми большими военными бюджетами составляют США с 602,8 млрд долларов, Китай с 150,5 млрд долларов и Саудовская Аравия с 76,7 млрд долларов.

Четвертое место заняла Россия с расходами в 61,2 млрд на оборону страны. Пятую строчку держит Индия с 52,5 млрд долларов.

Далее следует Великобритания (50,7 млрд), Франция (48,6 млрд), Япония (46 млрд), Германия (41,7 млрд), Южная Корея (35,7 млрд), Бразилия (29,4 млрд), Австралия (25 млрд), Италия (22,9 млрд), Израиль (21,6 млрд) и Ирак (19,4 млрд).