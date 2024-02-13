Названы сроки визита главы МАГАТЭ в Москву

Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Москву запланирован на конец февраля.

Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Москву запланирован на конец февраля.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.

"Мы можем подтвердить, что визит генерального директора в Москву в настоящее время запланирован на конец февраля", - отметили в пресс-службе.

На прошлой неделе руководитель МАГАТЭ в четвертый раз посетил Запорожскую АЭС.

Первый его визит на станцию состоялся 1 сентября 2022 года. После него на АЭС остаются несколько специалистов агентства, которые меняются на ротационной основе. Вместе с Гросси 7 февраля на станцию прибыла новая, шестнадцатая по счету, команда инспекторов, состоящая из четырех человек, которая сменила предыдущую.