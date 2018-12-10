Названы крупнейшие производители оружия в мире

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Россия вышла на вторую позицию в мире по объему продаж оружия после США, потеснив Великобританию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные доклада о положении военного производства и экспорта в мире, опубликованные Стокгольмским институтом исследования проблем мира (СИПРИ).

В статистику включены данные о 100 ведущих производителях, среди которых первое место занимают компании США, а вторая позиция принадлежит российским фирмам. До этого вторая строчка принадлежала Великобритании, которая находилась на ней с 2002 года.

В денежном эквиваленте общий объем продаж топ-100 крупнейших компаний равен 398,2 млрд. долларов США, что на 2,5% больше по сравнению с 2016 годом и на 44% по сравнению с 2002 годом. Таким образом, 2017-й стал третьим подряд годом роста продаж вооружений ведущих мировых производителей.

Американских компаний в 2017 году в топ-100 насчитывалось 42. Они доминировали по объему продаж, который составил 226,6 млрд. долларов США или 57% от общего объема. Это на 2% больше, чем в предыдущем году. Пять из этих компаний вошли в топ-10.

Доля России в общем объеме топ-100 производителей оружия составила в 2017 году 9,5%.

По итогам 2017 года Великобритания остается крупнейшим производителем вооружений Западной Европы. В топ-100 вошли семь британских компаний. Объем их продаж составил 35,7%, что означает рост в 2,3%.

Среди других заметных событий СИПРИ выделяет рост на 24% продаж турецких компаний.