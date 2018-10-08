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    Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

    Объявлением победителя в области экономики завершается Нобелевская неделя - 2018

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Шведская королевская академия наук в Стокгольме назвала имена лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", 50-я премия присуждена Уильяму Нордхаусу и Полю Ромеро за исследования влияния экономических процессов на природу.

    Объявлением победителя в области экономики завершается "Нобелевская неделя" - 2018.

    Отметим, что сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (1,12 миллион долларов США).

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