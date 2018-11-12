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Названы города с лучшими условиями для жизни

Названы города с лучшими условиями для жизни

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/  Международная консалтинговая компания Resonance составила рейтинг городов с лучшими условиями для жизни. 

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, эксперты проанализировали 100 городов мира по 23 параметрам, в том числе: доступность жилья, возможность трудоустройства, состояние окружающей среды, уровень экономики и культуры. 

По всем критериям Лондон признан лучшим городом для жизни 2019 года.

Привлекательность британской столицы подтверждается ежегодным ростом числа туристов: в 2017 году более 19,8 миллионов путешественников посетили город, что на миллион больше, чем в 2016-м.

На второе место попал Париж. Нью-Йорк и Токио оказались на третьем и четвертом местах соответственно. Замыкает пятерку  — Барселона. 

Также в топ-10 самых благоприятных для жизни городов в порядке убывания попали: Москва, Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.

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