Установлено имя нападавшего на интернат для инвалидов в Японии и его предполагаемый мотив

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Японец, устроивший резню в интернате для инвалидов в пригороде Токио, 26-летний Сатоси Уэмацу, работал в этом учреждении с декабря 2012 года и уволился в феврале этого года по личным причинам, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Уэмацу арестован по официальному подозрению в попытке убийства и незаконном проникновении в помещение. По словам следователей, он выражал неприязнь к людям с ограниченными возможностями и желание "избавиться от них".

Нападение на учреждение в Сагамихаре, где проживали люди с ограниченными умственными возможностями, произошло в ночь на 26 июля. В результате нападения погибли 19 человек, 20 получили тяжелые ранения.

Спустя примерно час после нападения Уэмацу явился в полицейский участок и признался в содеянном.