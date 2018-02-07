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    Названо имя нового министра иностранных дел Германии

    Им станет Мартин Шульц

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Названо имя нового министра иностранных дел Германии.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету Bild, бывший председатель Европарламента, лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц возглавит министерство иностранных дел страны.

    Как пишет газета, в случае реализации договоренности, достигнутой в ходе переговоров между Социал-демократической партией Германии, Христианско-демократическим союзом и Христианско-социальным союзом о создании коалиционного правительства, М.Шульц станет новым главой министерства иностранных дел страны. 

    Отметим, что нынешний глава МИД Германии Зигмар Габриэль также представляет Социал-демократическую партию. 

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