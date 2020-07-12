Названо число заразившихся коронавирусом в США за сутки

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом на территории США за минувшие сутки превысило 71 тыс.

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом на территории США за минувшие сутки превысило 71 тыс.

Как передает Report, об этом 11 июля сообщило Bloomberg со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

Согласно распространенным сведениям, за минувшие сутки в Соединенных Штатах были выявлены 71 389 новых случаев заражения инфекцией. Таким образом рост числа зараженных по сравнению с прошлым днем составил 2,3%. На протяжении последней недели данные по этому показателю составляли в среднем 1,9%.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,5 млн человек, около 560 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, США лидируют среди стран как по числу инфицированных коронавирусом (свыше 3,22 млн человек), так и умерших (более 134 тыс. человек).