Названо число пострадавших при падении Boeing в реку в США - ОБНОВЛЕНО

После падения в реку пассажирского самолета Boeing 737 21 человек был доставлен в медицинские учреждения, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Согласно имеющейся информации, их жизням в настоящее время ничего не угрожает.

*** 07:29

Пассажирский самолёт Boeing 737 упал в реку в американском городе Джексонвилл.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал мэр города Ленни Карри.

"Коммерческий самолёт упал в реку. Я был проинформирован о происшествии нашими пожарным и спасательным департаментами. Они уже на месте", - написал он.

Он также добавил, что, по его информации, все живы.

Телеканал WJXT-TV указывает, что в реке оказался Boeing 737, на борту которого находились 142 человека. Уточняется, что лайнер соскользнул и упал в реку со взлётно-посадочной полосы.

Как уточнил шериф Джексонвилла, самолёт находится на мелководье. Он не был затоплен в результате происшествия.

Отметим, что самолёт Boeing 737, летел чартерным рейсом с военно-морской базы США на Кубе.