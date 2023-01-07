Название Турции в документах США будет писаться по-новому

Соединенные Штаты будут использовать форму написания "Turkiye" в официальных документах.
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"Департамент распорядился, чтобы в новых официальных документах вместо Turkey указывалось Turkiye, хотя произношение не изменится", — сообщили представители ведомства.
Поясняется, что данный шаг был предпринят перед ожидаемым в конце месяца визитом министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтон. В рамках поездки глава внешнеполитического ведомства обсудит позицию Анкары по украинскому кризису и вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.
Напомним, что в прошлом году ООН вынесла положительное решение в связи с обращением Турции об изменении своего международного названия.
Таким образом, с первого июня 2022 года на всех международных форумах, проводимых под эгидой всемирной организации, а также в официальных документах ООН, где раньше применялись различные этнонимы (Turkey, Turkei, Turquie и т.д.), используется форма написания Türkiye ("Туркийе").