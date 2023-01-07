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Название Турции в документах США будет писаться по-новому

Название Турции в документах США будет писаться по-новому Соединенные Штаты будут использовать форму написания "Turkiye" в официальных документах.
Другие страны
7 января 2023 г. 00:27
Название Турции в документах США будет писаться по-новому

Соединенные Штаты будут использовать форму написания "Turkiye" в официальных документах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Государственном департаменте.

"Департамент распорядился, чтобы в новых официальных документах вместо Turkey указывалось Turkiye, хотя произношение не изменится", — сообщили представители ведомства.

Поясняется, что данный шаг был предпринят перед ожидаемым в конце месяца визитом министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтон. В рамках поездки глава внешнеполитического ведомства обсудит позицию Анкары по украинскому кризису и вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

Напомним, что в прошлом году ООН вынесла положительное решение в связи с обращением Турции об изменении своего международного названия.

Таким образом, с первого июня 2022 года на всех международных форумах, проводимых под эгидой всемирной организации, а также в официальных документах ООН, где раньше применялись различные этнонимы (Turkey, Turkei, Turquie и т.д.), используется форма написания Türkiye ("Туркийе").

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da sənədlərdə Türkiyənin adı yeni qaydada yazılacaq

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