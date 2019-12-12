Названы самые мощные флоты в мире - ФОТО

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.

Как передает Report, на первом месте оказались американские ВМС. Как отмечает автор материала, США имеют больше кораблей, чем любой флот в мире. "Ни один другой военно-морской флот не имеет такого глобального охвата, как ВМС США, которые регулярно действуют в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море и Персидском заливе", - указывает он. Американский флот, напоминает издание, располагает десятью авианосцами, девятью десантными кораблями, 22 крейсерами, 62 эсминцами, 17 фрегатами и 72 подводными лодками.

На второй строчке расположился ВМФ Китая. Развитие китайского флота стало возможным благодаря росту экономики страны, который привел к десятикратному увеличению оборонного бюджета с 1989 года, отмечает The National Interest. В настоящее время Китай имеет один авианосец, три десантных транспорта, 25 эсминцев, 42 фрегата, восемь атомных и около 50 обычных подводных лодок.

Третье место в списке занимает ВМФ России. Как пишет автор, несмотря на то, что Россия традиционно является сухопутной державой, она унаследовала большую часть советского флота. При этом постепенно в строй вводятся новые корабли, а также проходит модернизация старых. В составе российского флота имеется 79 крупных кораблей, в том числе один авианосец, пять крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки.

На четвертом месте оказался Королевский военно-морской флот Великобритании. Как и большая часть вооруженных сил страны, британский флот в последние годы сталкивается с последовательным сокращением, отмечает издание. В настоящее время ВМС Великобритании располагают тремя большими десантными кораблями, 19 фрегатами и эсминцами, семью ударными атомными подводными лодками и четырьмя подлодками с баллистическими ракетами.

Замкнули пятерку Морские силы самообороны Японии. Флот страны Восходящего солнца имеет в своем составе 114 кораблей, при этом его ядром являются эсминцы в количестве 46 единиц. При этом подводный флот Японии, состоящий из 16 кораблей, является одним из лучших в мире, полагает The National Interest.