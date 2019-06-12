​Названы самые миролюбивые страны мира

"Глобальный индекс миролюбия" (Global Peace Index), несмотря на наличие конфликтов и насилия во всем мире, впервые слегка повысился за последние пять лет.

Как передает Report, об говорится в докладе лондонского Института экономики и мира (IEP), который ежегодно оценивает ситуацию более чем в 160 странах по таким критериям, как войны, терроризм, полицейское насилие, экспорт вооружений, сплоченность общества и соблюдение прав человека.

Самым миролюбивым регионом мира, по версии IEP, остается Европа, чему способствовало снижение количества терактов в минувшем году, а также сокращение притока мигрантов, отмечается в докладе.

Первое место в рейтинге сохранила Исландия. Второе место осталось за Новой Зеландией, а третье досталось Португалии. Германия опустилась на четыре позиции до 22 места, а США - на 128.

Азербайджан занимает в данном рейтинге 130-ое место, поднявшись на две позиции по сравнению с прошлогодним показателем.

Список миролюбивых стран замыкает Афганистан. Ситуация также ухудшилась в Турции, Йемене и Никарагуа. Стоимость насилия во всем мире Институт экономики и мира оценивает в 14,1 трлн. долларов.