Названы доходы Ангелы Меркель

Опубликованы данные о ежемесячном доходе канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Как передаёт Report, об этом сообщает germania.one со ссылкой на пресс-службу Бундестага.

Отмечается, что в месяц политик получает 19 796,68 евро. Из них официальная зарплата Меркель составляет 17 701,40 евро.

Итоговая сумма получается за счёт начисления дополнительных надбавок. Так должностная надбавка составляет 30,68 евро, районный коэффициент надбавки и возмещение служебных издержек составляет по отдельности чуть больше 1 тыс. евро.

Кроме того, Меркель получает 50% от представительских расходов, поскольку является членом бундестага, а также 25% как член парламента.

Эксперты оценили годовой доход канцлера Германии в 333 тыс. евро.