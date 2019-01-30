Названы самые безопасные страны мира

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Журнал Global Finance представил рейтинг самых безопасных стран мира на 2019 год, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Специалисты рассчитали индекс безопасности для 128 стран. При составлении рейтинга учитывалась вероятность военного конфликта, уровень преступности и личной безопасности граждан, уровень экономического развития и вероятность стихийного бедствия.

В первую двадцатку самых безопасных стран вошли страны Европы с развитой экономикой и хорошей системой здравоохранения. Первое место в рейтинге заняла Исландия. На втором месте оказалась Швейцария, на третьем — Финляндия. Помимо стран Европы в двадцатку попали Катар, Сингапур, Новая Зеландия и Канада.

Япония и США оказались лишь на 43-м и 65-м месте соответственно, несмотря на высокий уровень развития экономики. Это связано с тем, что в Японии повышен риск возникновения природной катастрофы, а в США низкий уровень личной безопасности из-за большого числа насильственных преступлений.

Азербайджан занял 71- ую строчку рейтинга.

Самыми опасными странами мира стали Гватемала, Йемен и Филиппины.