Названа причина отставки министра внутренних дел Украины

Арсен Аваков ушел с поста главы МВД Украины по просьбе лидера страны Владимира Зеленского.

Арсен Аваков ушел с поста главы МВД Украины по просьбе лидера страны Владимира Зеленского.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Геращенко, этот шаг был "абсолютно спокойным, взвешенным", о нем знали в узком кругу и готовили его давно.

"Никакого отношения визит и встреча со временным поверенным США Джорджем Кентом не имели к событиям по отставке министра абсолютно", — добавил он.