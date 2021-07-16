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Названа причина отставки министра внутренних дел Украины

Названа причина отставки министра внутренних дел Украины Арсен Аваков ушел с поста главы МВД Украины по просьбе лидера страны Владимира Зеленского.
Другие страны
16 июля 2021 г. 00:52
Названа причина отставки министра внутренних дел Украины

Арсен Аваков ушел с поста главы МВД Украины по просьбе лидера страны Владимира Зеленского.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Геращенко, этот шаг был "абсолютно спокойным, взвешенным", о нем знали в узком кругу и готовили его давно.

"Никакого отношения визит и встреча со временным поверенным США Джорджем Кентом не имели к событиям по отставке министра абсолютно", — добавил он.

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