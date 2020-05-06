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Названа первая страна, победившая коронавирус

​Названа первая страна, победившая коронавирус

Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса, 97% инфицированных в стране уже выздоровели.

Как передает Report, об этом сообщило правительство страны.

"Из 1 799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1 750 больше не инфицированы. К сожалению болезнь унесла жизни десяти человек", - говорится в заявлении.

Сейчас в стране насчитывается 39 случаев коронавирусной инфекции, трое пациентов остаются в больницах, но их состояние не вызывает опасения.

В понедельник власти Исландии, как и планировалось, приступили к отмене ограничительных мер, введенных 16 марта.

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