Названа дата запуска японской лунной миссии ispace

Японская компания ispace запустит свою вторую миссию на Луну в декабре.

Японская компания ispace запустит свою вторую миссию на Луну в декабре.

Как передает Report, такие сроки называет издание SpaceNews.

Лунный модуль Resilience планируется запустить на ракете Falcon 9 с площадки во Флориде. В настоящее время в Японии завершаются испытания посадочного аппарата, который отправят в США за месяц-полтора до запуска. Вероятность запуска Resilience в декабре в ispace оценивают в 50 процентов.

Издание пишет, что конструктивно Resilience напоминает модуль HAKUTO-R, совершивший 25 апреля 2023-го жесткую посадку на Луну. Всего Resilience будет переносить шесть полезных нагрузок. Аппарат должен высадиться в Море Холода в северной части Луны.