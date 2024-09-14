О нас

Названа дата запуска японской лунной миссии ispace

Названа дата запуска японской лунной миссии ispace Японская компания ispace запустит свою вторую миссию на Луну в декабре.
Другие страны
14 сентября 2024 г. 05:56
Названа дата запуска японской лунной миссии ispace

Японская компания ispace запустит свою вторую миссию на Луну в декабре.

Как передает Report, такие сроки называет издание SpaceNews.

Лунный модуль Resilience планируется запустить на ракете Falcon 9 с площадки во Флориде. В настоящее время в Японии завершаются испытания посадочного аппарата, который отправят в США за месяц-полтора до запуска. Вероятность запуска Resilience в декабре в ispace оценивают в 50 процентов.

Издание пишет, что конструктивно Resilience напоминает модуль HAKUTO-R, совершивший 25 апреля 2023-го жесткую посадку на Луну. Всего Resilience будет переносить шесть полезных нагрузок. Аппарат должен высадиться в Море Холода в северной части Луны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Начальники генштабов стран НАТО проведут совещание в Праге
Начальники генштабов стран НАТО проведут совещание в Праге
14 сентября 2024 г. 05:33
СМИ: Илон Маск тратит на охрану миллионы долларов в год
СМИ: Илон Маск тратит на охрану миллионы долларов в год
14 сентября 2024 г. 04:57
Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков
Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков
14 сентября 2024 г. 04:25
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
14 сентября 2024 г. 03:49
Израильская армия сообщила о запуске пяти ракет из Ливана
Израильская армия сообщила о запуске пяти ракет из Ливана
14 сентября 2024 г. 03:18
В казну Бразилии по решению суда перевели более $3,3 млн со счетов соцсети X и Starlink
В казну Бразилии по решению суда перевели более $3,3 млн со счетов соцсети X и Starlink
14 сентября 2024 г. 02:50
США одобрили продажу Румынии истребителей F-35
США одобрили продажу Румынии истребителей F-35
14 сентября 2024 г. 02:21
Пентагон: США заключили контракт на строительство судов-заправщиков для нужд ВМС
Пентагон: США заключили контракт на строительство судов-заправщиков для нужд ВМС
14 сентября 2024 г. 01:49
В Боливии в направлявшемся в Испанию самолете нашли кокаин
В Боливии в направлявшемся в Испанию самолете нашли кокаин
14 сентября 2024 г. 01:33
СМИ: Соцсеть X не подпадет под Закон ЕС о цифровых рынках из-за недостатка доходов
СМИ: Соцсеть X не подпадет под Закон ЕС о цифровых рынках из-за недостатка доходов
14 сентября 2024 г. 00:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi