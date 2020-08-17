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Назван порядок проявления первых симптомов коронавируса

Назван порядок проявления первых симптомов коронавируса Американские ученые выявили последовательность, в которой начинают проявляться первые симптомыкоронавируса.
Другие страны
17 августа 2020 г. 19:24
Назван порядок проявления первых симптомов коронавируса

Американские ученые выявили последовательность, в которой начинают проявляться первые симптомы коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, специалисты получили данные после анализа истории болезни более 55 тысяч пациентов, результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

Как выяснилось, точный порядок возникновения симптомов у заболевших COVID-19 следующий: жар, кашель, мышечные боли, тошнота или рвота, диарея.

Ученые подчеркнули, что это открытие является важнейшим инструментом для своевременного выявления болезни и оказания грамотной медицинской помощи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом во всем мире приблизилось к 22 миллионам, свыше 766 тысяч пациентов скончались. 

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