Назван порядок проявления первых симптомов коронавируса

Американские ученые выявили последовательность, в которой начинают проявляться первые симптомыкоронавируса.

Американские ученые выявили последовательность, в которой начинают проявляться первые симптомы коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, специалисты получили данные после анализа истории болезни более 55 тысяч пациентов, результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

Как выяснилось, точный порядок возникновения симптомов у заболевших COVID-19 следующий: жар, кашель, мышечные боли, тошнота или рвота, диарея.

Ученые подчеркнули, что это открытие является важнейшим инструментом для своевременного выявления болезни и оказания грамотной медицинской помощи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом во всем мире приблизилось к 22 миллионам, свыше 766 тысяч пациентов скончались.