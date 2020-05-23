Наверх

Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

​Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

"Южная Америка стала новым эпицентром заболевания. Мы видим, что количество заражений растет во многих южноамериканских странах", — сказал Райан.

Он отметил, что наибольшее беспокойство у ВОЗ вызывает ситуация в Бразилии.

По данным организации, число заболевших в этой стране приближается к 300 тыс. Большинство из них приходится на штат Сан-Паулу.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!