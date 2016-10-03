Назван лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Объявлением лауреата премии по физиологии и медицине началась в Стокгольме ежегодная Нобелевская неделя. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Нобелевский комитет объявил, что в этой номинации премии за 2016 год удостоен Есинори Осуми за открытие механизма аутофагии — процесса деградации и переработки внутриклеточного мусора.

Ранее наиболее вероятными претендентами на Нобелевскую премию в этой области были три группы ученых, сделавшие вклад в борьбу с раком.

В 2015 году лауреатами премии стали ирландец Уильям Кэмпбелл и японец Сатоши Омура за разработку нового метода лечения заболеваний, вызванных круглыми червями-паразитами, а китаянка Юю Ту — за вклад в создание терапии против малярии – заболевания, разносчиками которого являются комары рода Anopheles.