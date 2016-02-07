Назначена экстренная встреча СБ ООН по запуску ракеты КНДР

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН в воскресенье, как ожидается, проведет экстренную встречу для обсуждения осуществленного КНДР запуска ракеты дальнего радиуса действия, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Дипломаты двух стран-членов СБ, закрытое совещание "в предварительном порядке" назначено на 11:00 по нью-йорскому времени (19:00 мск).

"В предварительном порядке встреча намечена на 11:00, но время будет подтверждено позднее", - сказал собеседник агентства. Другой дипломат уточнил, что встреча созвана по просьбе Токио и Вашингтона. В постоянном представительстве Венесуэлы, председательствующей в СБ в феврале, подтвердили ТАСС, что заседание состоится, но точное время встречи "еще не подтверждено".

В канцелярии генерального секретаря ООН Пан Ги Муна также следят за развитием ситуации, сообщил агентству заместитель его официального представителя Фархан Хак. По его словам, в ближайшие часы ожидается заявление с реакцией на действия Пхеньяна, нарушающие резолюции Совета Безопасности.

Ранее правительство Японии с помощью системы оповещения J-Alert распространило уведомление о том, что КНДР совершила запуск баллистической ракеты.