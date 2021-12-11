Назначен новый глава ЮНИСЕФ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Кэтрин Рассел из США новым исполнительным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Как передает Report, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.
"По итогам консультаций с Исполнительным советом ЮНИСЕФ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о назначении Кэтрин Рассел из США новым директором Фонда", – заявил официальный представитель ООН.
Рассел сменит на этом посту Генриетту Фор, руководившую ЮНИСЕФ с января 2018 года. В своем заявлении глава ООН выражает Фор благодарность за ее работу и отмечает заслуги Детского фонда, который под ее руководством, сыграл важную роль в глобальной борьбе с пандемией, а также в процессе переосмысления подходов к образованию.
"Благодаря ее руководству, ЮНИСЕФ сегодня представляет из себя организацию с широким спектром партнерств с государственным и частным секторами и с настроем на выполнение Целей устойчивого развития", - отметил Антониу Гуттериш.
Кэтрин Рассел имеет за плечами многолетний опыт работы в области инновационного развития и оказания поддержки уязвимым группам населения по всему миру, в том числе женщин и девочек, оказавшихся в условиях гуманитарного кризиса.
В настоящее время Рассел работает помощником президента США и возглавляет в Белом доме отдел, занимающийся кадровыми вопросами. С 2013 по 2017 годы она была Послом Госдепартамента США по особым поручениям, связанным с проблемами женщин.