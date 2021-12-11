Назначен новый глава ЮНИСЕФ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Кэтрин Рассел из США новым исполнительным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Кэтрин Рассел из США новым исполнительным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

"По итогам консультаций с Исполнительным советом ЮНИСЕФ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о назначении Кэтрин Рассел из США новым директором Фонда", – заявил официальный представитель ООН.

Рассел сменит на этом посту Генриетту Фор, руководившую ЮНИСЕФ с января 2018 года. В своем заявлении глава ООН выражает Фор благодарность за ее работу и отмечает заслуги Детского фонда, который под ее руководством, сыграл важную роль в глобальной борьбе с пандемией, а также в процессе переосмысления подходов к образованию.

"Благодаря ее руководству, ЮНИСЕФ сегодня представляет из себя организацию с широким спектром партнерств с государственным и частным секторами и с настроем на выполнение Целей устойчивого развития", - отметил Антониу Гуттериш.

Кэтрин Рассел имеет за плечами многолетний опыт работы в области инновационного развития и оказания поддержки уязвимым группам населения по всему миру, в том числе женщин и девочек, оказавшихся в условиях гуманитарного кризиса.

В настоящее время Рассел работает помощником президента США и возглавляет в Белом доме отдел, занимающийся кадровыми вопросами. С 2013 по 2017 годы она была Послом Госдепартамента США по особым поручениям, связанным с проблемами женщин.