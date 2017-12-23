Назначен новый глава UNICEF

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Генриетту Фор на пост исполнительного директора Детского фонда ООН (UNICEF). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно заявлению официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, на должности главы организации она сменит Энтони Лейка.

"Госпожа Фор работала в сферах экономического развития, образования и здравоохранения, гуманитарной помощи, помощи при массовых бедствиях", - отмечается в заявлении Дюжаррика. По его словам, генсек ООН также выразил благодарность занимавшему этот пост с 2010 года Лейку "за его преданность делу и самоотверженную службу организации", которые позволили "укрепить репутацию ЮНИСЕФ и доверие к нему"