Назначен новый администратор UNDP

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш назначил 55-летнего немца Ахима Штайнера новым администратором Программы Развития ООН (ПРООН).

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, германский дипломат сменит на этом посту новозеландку Хелен Кларк, проработавшей администратором ПРООН с 2009 года.

На этот пост также претендовала бывшая кандидат в президенты Франции Сеголен Роаяль, которая выразила удивление этим решением, так как "А. Гутерреш обещал назначить женщину на этот пост".

До этого А. Штайнер занимал пост исполнительного директора Программы по окружающей среде ООН.