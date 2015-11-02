Нурсултан ​Назарбаев сменил главу Нацбанка Казахстана

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в понедельник подписал указ о назначении председателем Национального банка Казахстана Данияра Акишева. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба главы государства. Ранее его кандидатуру единогласно одобрил казахстанский парламент.

Акишева освободили от должности временно исполняющего обязанности помощника президента - заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации главы государства.

На посту главы Нацбанка Акишев сменил Кайрата Келимбетова, который возглавлял Нацбанк с октября 2013 года. Келимбетов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

39-летний Акишев с 1996 года занимал различные должности в Национальном банке республики, с 2007 по 2014 годы был заместителем председателя Нацбанка.