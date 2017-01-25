Назарбаев предложил усилить полномочия парламента Казахстана

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Роль казахстанского парламента планируется существенно усилить в ходе предстоящей конституционной реформы, победившая на выборах партия будет решающим образом влиять на формирование Кабмина.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По его словам, важно усилить роль парламента в формировании правительства, "повысить ответственность Кабинета министров перед депутатским корпусом".

"Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства", - сказал президент, выступая в эфире казахстанских телеканалов.

Исходя из этого, продолжил он, закономерно, если правительство станет слагать полномочия перед вновь избранным мажилисом (нижняя палата) парламента, а не перед президентом, как это было раньше.