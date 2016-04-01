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    ​Назарбаев предложил провести ядерный саммит в Казахстане

    С такой инициативой он выступил на Саммите по ядерной безопасности

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев предложил провести саммит по ядерной безопасности на территории своей страны.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с такой инициативой он выступил на четвертом по счету Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне.

    "Думаю, Казахстан имеет моральное право претендовать на проведение такого мероприятия. Это стало бы знаком благодарности стране, закрывшей полигон и отказавшейся от четвертого в мире арсенала ядерного оружия", - заявил Назарбаев.

    Президент особо подчеркнул, что Казахстан "входит в число первых двух десятков государств, имеющих самый высокий уровень безопасности ядерных объектов и материалов".

    По его словам, республика занимает первое место по добыче урановой руды и ее запасам, а также является ведущим экспортером этой продукции.

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