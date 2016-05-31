Назарбаев: Необходимо направить усилия на развенчание идеологической основы терроризма

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Необходимо направить усилия на развенчание идеологической основы терроризма, в том числе путем широкой просветительской работы политических деятелей, духовных наставников, лидеров общественного мнения и СМИ.

Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Казахстан", об этом говорится в послании президента Казахстана участникам международной конференции "Религии против терроризма", которая проходит во вторник в Астане.

"Сегодня угрозы терроризма кардинально изменили наше понятие о международной безопасности. Терроризм не выбирает границ, не делит страны на богатые и бедные. У нас еще нет единственного и всеобщего решения по противостоянию данной опасности", - говорится в обращении, которое на конференции зачитал председатель верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В конференции "Религии против терроризма", проходящей в столице Казахстана, участвуют представители основных конфессий из 41 страны мира.