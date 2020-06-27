Найдены признаки начала эпидемии коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 присутствовал в сточных водах Барселоны еще в марте прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, это выяснила группа исследователей Университета Барселоны.

"Эти результаты… говорят о том, что инфекция была намного раньше, чем стало известно о первом случае COVID-19 в мире", - говорится в сообщении об открытии на сайте университета.

Исследование проводится в рамках испанского проекта изучения сточных вод для определения содержания вируса и своевременного принятия мер для недопущения новых волн эпидемий.

Барселонские ученые исследовали воды за разные периоды, при этом "уровень (концентрация - ред.) геномов SARS-CoV-2 четко совпадал с изменением случаев COVID-19 среди населения", пояснил профессор факультета биологии Альберт Боск. При этом было обнаружено, что вирус присутствовал уже 15 января, несмотря на то, что о первом неввозном случае коронавируса было объявлено в конце февраля.

Однако самым большим открытием стало его обнаружение в водах за март прошлого года. Среди изучаемых образцов были несколько за период с января 2018 по декабрь 2019, все были отрицательными, за исключением образца за 12 марта, "где геномы SARS-CoV-2 были в очень небольшом количестве, но дали точный результат в результате теста ПЦР".

"В Барселону приезжает много людей для туризма или по работе, и более чем вероятно, что похожая ситуация была в других частях мира", - говорит Боск, президент испанского общества вирусологии. Он считает, что тем, кто переболел коронавирусом до объявления эпидемии, ставили диагноз грипп, поскольку заболевания имеют схожие симптомы.