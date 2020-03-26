​Найден первый зараженный коронавирусом

Продавщица креветок из Китая оказалась первым человеком, у кого было подтверждено заражение коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают китайские СМИ.

Уточняется, что женщина по фамилии Вэй продавала живые креветки на рынке "Хунань" в Ухане. 11 декабря 2019 года у нее по неизвестной причине поднялась температура и она обратилась в клинику. Продавщица рассказала, что обычно при недомогании шла в больницу, там ей ставили укол, и на следующий день ее самочувствие улучшалось. Однако в тот раз не помогли даже два укола.

16 декабря Вэй обратилась в больницу "Сехэ" при Хуачжунском университете науки и технологии. Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке "Хунань". Есть предположение, что именно этот рынок стал источником распространения инфекции. Однако специалистам пока не удалось выяснить, как и при каких обстоятельствах вирус смог передаться от животного-носителя к человеку.

31 декабря комитет по здравоохранению Уханя сообщал, что в первой группе зараженных - 27 человек.

Китайским СМИ удалось найти и первого зараженного, не имевшего никаких контактов с "Хунанем". Это мужчина с фамилией Чэнь. 16 декабря у него поднялась температура, он обратился в больницу в пригороде Уханя. Пациент так и не смог понять, где заразился. Однако он отметил, что члены его семьи, а также сопровождавший его в больницу человек, здоровы.