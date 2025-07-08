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Наводнение разрушило мост между Непалом и Китаем, пропали 18 человек

Наводнение разрушило мост между Непалом и Китаем, пропали 18 человек На севере Непала утром 8 июля мощное наводнение разрушило мост Митери, соединяющий страну с Китаем.
Другие страны
8 июля 2025 г. 10:20
Наводнение разрушило мост между Непалом и Китаем, пропали 18 человек

На севере Непала утром 8 июля мощное наводнение разрушило мост Митери, соединяющий страну с Китаем.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Kathmandu Post.

По данным местных властей, в районе погранпоста Расугадхи без вести пропали 18 человек. Среди них — трое полицейских, девять местных жителей и шестеро граждан Китая.

В полиции сообщили, что паводок произошел из-за сильных дождей на китайской стороне. Поток разрушил территорию местной таможни и унес девять грузовых контейнеров. Нескольких человек удалось спасти, однако высокий уровень воды осложняет поисковые работы.

Также повреждены зарядная станция для электромобилей в районе Тимуре и плотина гидроэлектростанции "Расугадхи". Поврежден и участок шоссе Пасанг-Лхаму, ведущий к месту происшествия, что затрудняет доставку спасательной техники.

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