Науседа: Литва готова к поставкам в Украину газа через терминал в Клайпедском порту

Литва готова поставлять в Украину сжиженный природный газ через терминал, работающий в Клайпедском государственном морском порту.

Как передает Report, об этом в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа.

"Президент подчеркнул, что Литва готова к решениям, которые обеспечили бы постоянные поставки природного газа Украине через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде", - говорится в сообщении пресс-службы литовского президента.

Терминал для приема газа морем в Клайпеде был введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. До этого газовые сети Литвы были интегрированы лишь в восточном направлении. Он обошелся в €101 млн. Еще по €56 млн Вильнюс ежегодно в течение 10 лет платил норвежской компании Hoeg LNG за аренду базового судна Independence. В декабре Литва выкупила его за $138,04 млн.