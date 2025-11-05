Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Науседа: Литва готова к поставкам в Украину газа через терминал в Клайпедском порту

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 20:17
    Науседа: Литва готова к поставкам в Украину газа через терминал в Клайпедском порту

    Литва готова поставлять в Украину сжиженный природный газ через терминал, работающий в Клайпедском государственном морском порту.

    Как передает Report, об этом в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа.

    "Президент подчеркнул, что Литва готова к решениям, которые обеспечили бы постоянные поставки природного газа Украине через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде", - говорится в сообщении пресс-службы литовского президента.

    Терминал для приема газа морем в Клайпеде был введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. До этого газовые сети Литвы были интегрированы лишь в восточном направлении. Он обошелся в €101 млн. Еще по €56 млн Вильнюс ежегодно в течение 10 лет платил норвежской компании Hoeg LNG за аренду базового судна Independence. В декабре Литва выкупила его за $138,04 млн.

    Литва газ Украина Гитанас Науседа
    Nauseda: Litva Klaypeda limanındakı terminal vasitəsilə Ukraynaya qaz tədarük etməyə hazırdır

    Лента новостей