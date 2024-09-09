Науседа: Литва должна довести финансирование обороны до 3,5% ВВП

Литва для укрепления безопасности должна довести ассигнования на военные нужды до 3,5% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Литва для укрепления безопасности должна довести ассигнования на военные нужды до 3,5% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Как передает Report, об этом в интервью порталу Delfi заявил президент страны Гитанас Науседа.

"Нам необходимо стремиться выйти на уровень 3,5% в 2025 году. Если к этому сроку сделать этого не удастся, оборонные ассигнования следует сохранять на уровне 3%, между 3% и 3,5% ВВП", - сказал он.

Президент Литвы отметил, что эти финансы следует оценивать не как расходы, а как необходимые инвестиции в безопасность. "Я склонен называть их именно так", - заявил Науседа.

В середине августа правительство Литвы решило дополнительно, что делало в текущем году и раньше, выделить на военные цели 130 млн евро, доведя тем самым годовые расходы на оборону до 3,2% от ВВП. Дополнительное финансирование системы Минобороны в 2024 году, помимо изначально заложенных в госбюджет сумм, составит 323 млн евро.