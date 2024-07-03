НАТО значительно увеличит свой контингент в Латвии

Общая численность личного состава подразделений НАТО в Латвии в течение ближайших двух лет будет доведена до 5 тыс. человек.

Общая численность личного состава подразделений НАТО в Латвии в течение ближайших двух лет будет доведена до 5 тыс. человек.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр обороны Андрис Спрудс.

"Дислоцированная в Латвии боевая группа передового базирования под командой Канады будет увеличена до уровня многонациональной бригады. Ожидается, что она достигнет полной боеготовности к 2026 году и будет насчитывать около 3,5 тыс. военнослужащих", - сказал он.

Министр также напомнил, что в Латвии находятся военнослужащие НАТО в рамках других операций.

"Их общая численность в ближайшие два года составит около 5 тыс. человек", - отметил он.