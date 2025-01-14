НАТО запускает миссию по обеспечению безопасности в Балтийском море

НАТО для обеспечения безопасности инфраструктуры в Балтийском море начинает новую миссию по патрулированию в регионе.

НАТО для обеспечения безопасности инфраструктуры в Балтийском море начинает новую миссию по патрулированию в регионе.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции во вторник генсек альянса Марк Рютте.

"Сегодня я могу объявить, что НАТО начинает миссию Baltic Sentr. Эта военная активность под руководством главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи является частью усилий по укреплению присутствия и слежения на море за ключевыми зонами для нашего альянса", - сказал он.

По его словам, в миссии будут участвовать фрегаты и патрульные самолеты, а также небольшой флот морских дронов. Военные задействуют и другие передовые технологии. Рютте отметил, что также будет идти работа с союзниками НАТО, чтобы интегрировать их средства слежения за обстановкой с аналогичными средствами альянса.

Во вторник главы государств и правительств стран НАТО - Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии - собрались в Хельсинки для обсуждения вопросов безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море.