    ЕС: Китай возобновит поставки ключевых чипов для европейского автопрома

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 22:37
    Китай согласился снять ограничения на экспорт полупроводников для автомобильной промышленности Европы.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом вице-президент Еврокомиссии, комиссар по торговле Марош Шефчович сообщил в соцсети Х.

    По его словам, Пекин предоставит отдельные послабления по лицензиям при условии, что чипы будут использоваться исключительно в гражданских целях.

    "Я нахожусь в тесном взаимодействии с китайскими и нидерландскими властями, чтобы обеспечить устойчивое и полное восстановление поставок полупроводников", - отметил Шефчович.

    Кризис на рынке начался после того, как в октябре власти Нидерландов взяли под свой контроль производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайской Wingtech, что вызвало зеркальные меры Пекина - жесткие ограничения на экспорт.

    Как отмечает Bloomberg, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в кулуарах климатического саммита COP30 сообщил, что Пекин уже уведомил Гаагу о скором восстановлении поставок продукции Nexperia с китайских фабрик.

    Схоф отметил, что договоренность стала результатом скоординированных усилий Нидерландов, Германии, Еврокомиссии, а также прямых переговоров с Китаем, совпавших по времени с достижением торговой разрядки между Вашингтоном и Пекином.

    Ранее аналогичное разрешение на импорт чипов производителя подтвердили и немецкие автоконцерны.

    Ожидается, что возобновление экспорта чипов поможет стабилизировать рынок автокомпонентов во всей Европе, включая страны, играющие важную роль в транспортных и логистических цепочках между ЕС и Азией. Азербайджан, как один из ключевых транзитных хабов региона, также косвенно заинтересован в стабильности поставок комплектующих для транспортного сектора.

