НАТО увеличила свою эскадру в Эгейском море для решения проблемы миграции

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ НАТО увеличила свою эскадру, которая занимается мониторингом миграции в Эгейском море, до пяти кораблей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Мы довели количество кораблей до пяти и будем дальше его увеличивать. В операции также принимают участие вертолеты", - отметил он.

Изначально в Эгейское море 12 февраля была направлена Вторая военно-морская группа НАТО из четырех кораблей - канадского, турецкого и греческого фрегатов и германского корабля снабжения, выполняющего функции флагмана.

Столтенберг также заявил, что НАТО и агентство ЕС по контролю границ "Фронтекс" "наладили обмен информацией в режиме реального времени по мониторингу потоков миграции в Эгейском море".