НАТО создаст на севере Норвегии центр управления воздушными операциями альянса

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - НАТО создаст в заполярном норвежском городе Будё новый центр управления воздушными операциями альянса (CAOC) для усиления взаимодействия союзников на Крайнем Севере, сообщило Министерство обороны Норвегии.

НАТО создаст в заполярном норвежском городе Будё новый центр управления воздушными операциями альянса (CAOC) для усиления взаимодействия союзников на Крайнем Севере.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Норвегии.

Отмечается, что Центр будет отвечать за воздушное наблюдение и проведение военных воздушных операций альянса на севере Европы.

"Мы хотим, чтобы НАТО закрепилось на Севере", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре телеканалу TV2, отметив, что самые важные стратегические интересы его страны находятся на Крайнем Севере.

В Будё располагается Норвежский объединенный оперативный штаб (NJHQ) Вооруженных сил страны.

Ранее у НАТО было два CAOC в Европе: в Уэдеме (Германия) и Торрехоне (Испания). Решение о создании третьего центра было принято после вхождения Швеции и Финляндии в альянс.

Ожидается, что строительство нового центра управления воздушными операциями НАТО, в котором будут выполнять оперативные задачи 450 военнослужащих альянса, обойдется примерно в 900 млн евро. О сроках начала его функционирования не сообщается.