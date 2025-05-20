О нас

НАТО создаст на севере Норвегии центр управления воздушными операциями альянса

НАТО создаст на севере Норвегии центр управления воздушными операциями альянса Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - НАТО создаст в заполярном норвежском городе Будё новый центр управления воздушными операциями альянса (CAOC) для усиления взаимодействия союзников на Крайнем Севере, сообщило Министерство обороны Норвегии.
Другие страны
20 мая 2025 г. 21:29
НАТО создаст на севере Норвегии центр управления воздушными операциями альянса

НАТО создаст в заполярном норвежском городе Будё новый центр управления воздушными операциями альянса (CAOC) для усиления взаимодействия союзников на Крайнем Севере.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Норвегии.

Отмечается, что Центр будет отвечать за воздушное наблюдение и проведение военных воздушных операций альянса на севере Европы.

"Мы хотим, чтобы НАТО закрепилось на Севере", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре телеканалу TV2, отметив, что самые важные стратегические интересы его страны находятся на Крайнем Севере.

В Будё располагается Норвежский объединенный оперативный штаб (NJHQ) Вооруженных сил страны.

Ранее у НАТО было два CAOC в Европе: в Уэдеме (Германия) и Торрехоне (Испания). Решение о создании третьего центра было принято после вхождения Швеции и Финляндии в альянс.

Ожидается, что строительство нового центра управления воздушными операциями НАТО, в котором будут выполнять оперативные задачи 450 военнослужащих альянса, обойдется примерно в 900 млн евро. О сроках начала его функционирования не сообщается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке NATO Norveçin şimalında alyansın hava əməliyyatlarını idarəetmə mərkəzi yaradacaq

Самое читаемое

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
14 мая 2025 г. 09:03
Состоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
ФотоСостоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
14 мая 2025 г. 20:23
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
20 мая 2025 г. 12:01
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
14 мая 2025 г. 20:31
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
16 мая 2025 г. 14:37
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
19 мая 2025 г. 13:11
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
19 мая 2025 г. 20:25
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi