НАТО согласовывает новые цели производства вооружений для Украины

НАТО согласовывает новые цели производства ключевых видов вооружений для Украины.
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"Чтобы сохранить поддержку Украины и одновременно защитить Альянс, союзники находятся в процессе согласования новых целевых показателей мощностей для производства решающих в бою боеприпасов и взаимодействуют с промышленностью для наращивания производства", - говорится в сообщении.
Столтенберг добавил, что семь из 30 стран НАТО в настоящее время выполнили задачи по увеличению своих оборонных расходов до 2% ВВП. На июльском саммите в Вильнюсе они должны принять новые обязательства и повысить данный показатель более 2% ВВП.
Также НАТО усиливает защиту критически важной национальной инфраструктуры, включая подводные кабели и трубопроводы, в частности путем создания Координационной группы по подводной инфраструктуре и совместной оперативной группы НАТО-ЕС.