О нас

НАТО согласовывает новые цели производства вооружений для Украины

НАТО согласовывает новые цели производства вооружений для Украины НАТО согласовывает новые цели производства ключевых видов вооружений для Украины.
Другие страны
21 марта 2023 г. 19:46
НАТО согласовывает новые цели производства вооружений для Украины

НАТО согласовывает новые цели производства ключевых видов вооружений для Украины.

Как передает Report, об этом говорится в заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

"Чтобы сохранить поддержку Украины и одновременно защитить Альянс, союзники находятся в процессе согласования новых целевых показателей мощностей для производства решающих в бою боеприпасов и взаимодействуют с промышленностью для наращивания производства", - говорится в сообщении.

Столтенберг добавил, что семь из 30 стран НАТО в настоящее время выполнили задачи по увеличению своих оборонных расходов до 2% ВВП. На июльском саммите в Вильнюсе они должны принять новые обязательства и повысить данный показатель более 2% ВВП.

Также НАТО усиливает защиту критически важной национальной инфраструктуры, включая подводные кабели и трубопроводы, в частности путем создания Координационной группы по подводной инфраструктуре и совместной оперативной группы НАТО-ЕС.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Пентагон планирует осенью начать поставки танков Abrams Украине
Пентагон планирует осенью начать поставки танков Abrams Украине
21 марта 2023 г. 18:07
Великобритания будет поставлять Украине снаряды с обедненным ураном
Великобритания будет поставлять Украине снаряды с обедненным ураном
21 марта 2023 г. 17:51
В Нидерландах запретили TikTok на рабочих телефонах госслужащих
В Нидерландах запретили TikTok на рабочих телефонах госслужащих
21 марта 2023 г. 17:45
Суд приостановил арест экс-премьера Пакистана по обвинениям в терроризме
Суд приостановил арест экс-премьера Пакистана по обвинениям в терроризме
21 марта 2023 г. 17:23
Макрон не планирует в ближайшее время роспуск парламента или реорганизацию кабмина
Макрон не планирует в ближайшее время роспуск парламента или реорганизацию кабмина
21 марта 2023 г. 17:01
Италия поддержала присоединение Западных Балкан к Евросоюзу
Италия поддержала присоединение Западных Балкан к Евросоюзу
21 марта 2023 г. 16:19
Сейм Литвы поручил правительству добиться от ЕС введения санкций против членов партий РФ
Сейм Литвы поручил правительству добиться от ЕС введения санкций против членов партий РФ
21 марта 2023 г. 16:03
Комиссия Украина - НАТО пройдет на уровне министров
Комиссия Украина - НАТО пройдет на уровне министров
21 марта 2023 г. 15:49
Во Франции бастующих сотрудников НПЗ принудительно возвращают на рабочие места
Во Франции бастующих сотрудников НПЗ принудительно возвращают на рабочие места
21 марта 2023 г. 15:32
Во Франции поддержали выдвинутого США кандидата на пост главы Всемирного банка
Во Франции поддержали выдвинутого США кандидата на пост главы Всемирного банка
21 марта 2023 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi