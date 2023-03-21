НАТО согласовывает новые цели производства вооружений для Украины

НАТО согласовывает новые цели производства ключевых видов вооружений для Украины.

НАТО согласовывает новые цели производства ключевых видов вооружений для Украины.

Как передает Report , об этом говорится в заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

"Чтобы сохранить поддержку Украины и одновременно защитить Альянс, союзники находятся в процессе согласования новых целевых показателей мощностей для производства решающих в бою боеприпасов и взаимодействуют с промышленностью для наращивания производства", - говорится в сообщении.

Столтенберг добавил, что семь из 30 стран НАТО в настоящее время выполнили задачи по увеличению своих оборонных расходов до 2% ВВП. На июльском саммите в Вильнюсе они должны принять новые обязательства и повысить данный показатель более 2% ВВП.

Также НАТО усиливает защиту критически важной национальной инфраструктуры, включая подводные кабели и трубопроводы, в частности путем создания Координационной группы по подводной инфраструктуре и совместной оперативной группы НАТО-ЕС.