НАТО: Россия может готовить наступление в Донбассе

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Командующий сухопутными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявил, что Россия использует "режим тишины" на востоке Украины для перегруппировки войск и возможного наступления, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

По словам генерала, Пентагон застали врасплох последние российские маневры на Украине.

По словам Бридлава, американские спецслужбы должны иметь больше возможностей следить за действиями России в регионе.

Ситуация на Украине остается хрупкой и нестабильной, добавил он.

Бридлав неоднократно заявлял, что в Донецкой и Луганской областях присутствует большое число российских военнослужащих, которые обучают и консультируют силы сепаратистов.

Россия настойчиво отвергает утверждения западных стран о том, что она непосредственно участвует в конфликте на Украине.