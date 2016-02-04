НАТО: Россия моделировала ядерную атаку на Швецию в 2013 году

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В ходе военных учений, которые проводились Россией в 2013 году, вооруженные силы страны смоделировали нанесение ядерного удара по Швеции, сообщил в своем докладе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"За последние три года Россия провела, по крайней мере, 18 масштабных учений, в некоторых из них участвовали более 100 тыс. военнослужащих. Эти учения включали в себя моделирование ядерных атак на союзников по НАТО и на его партнеров (например, имитация нападения на Швецию в марте 2013 года)", — написал он.

Столтенберг также отметил, что учения в России достигли "невиданного со времен холодной войны масштаба".

Ранее сообщалось, что генсек НАТО призвал Россию уважать воздушное пространство стран — членов альянса, напоминает Report со ссылкой на Газета.Ru.