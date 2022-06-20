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НАТО: Россия больше не партнер, а угроза безопасности

НАТО: Россия больше не партнер, а угроза безопасности В своей новой стратегии, которую североатлантический альянс намерен принять в конце июня на саммите в Мадриде, Россия будет расцениваться как угроза.
Другие страны
20 июня 2022 г. 08:46
НАТО: Россия больше не партнер, а угроза безопасности

В своей новой стратегии, которую североатлантический альянс намерен принять в конце июня на саммите в Мадриде, Россия будет расцениваться как угроза.

Как передает Report, об этом в интервью немецкому таблоиду Bild am Sonntag заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности", - сказал Столтенберг в интервью немецкому таблоиду Bild am Sonntag.

По его словам, впервые в стратегии альянса будет упомянут Китай.

"Поскольку подъем Китая - это вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности", - заявил он.

Саммит НАТО запланирован на 29-30 июня.

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Версия на азербайджанском языке NATO-nun baş katibi: “Rusiya sülh və təhlükəsizliyə təhdiddir”

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