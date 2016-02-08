НАТО разработает стратегию реагирования на "скрытые действия" России

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ НАТО разрабатывает стратегию быстрого реагирования на так называемые нетрадиционные способы ведения войны. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Эти меры являются реакцией на подозрения в нетрадиционных военных операциях, к которым, как считает Запад, Москва якобы прибегала в Крыму и на Украине. В рамках новой стратегии альянс в сотрудничестве с ЕС разработает план оказания помощи союзникам, которые "оказались под давлением со стороны России или другой страны", пишет газета.

"Подобная поддержка будет включать в себя отправку экспертов по кибербезопасности для реагирования на хакерские атаки, специалистов по коммуникации для противодействия пропаганде и даже развертывание передовой группы сил быстрого реагирования НАТО", — говорится в статье.

Участие этой группы, известной как "Острие копья", в боевых действиях не предполагается. Ее развертывание призвано "продемонстрировать поддержку альянса в адрес союзника и убедить Москву ослабить давление", пишет WSJ.

Министры обороны стран НАТО обсудят возможные сценарии "нетрадиционной войны" в Бельгии в среду, сосредоточившись на проблеме принятия политических решений в условиях необъявленного конфликта. Завершить подготовку новой стратегии альянс рассчитывает к саммиту НАТО в Варшаве в июле 2016 года.