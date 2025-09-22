НАТО разместит турецкую систему воздушного наблюдения в Польше и Румынии

НАТО разместит турецкую систему воздушного наблюдения MEROPS (многоспектральный оптический прицел увеличенной дальности) в Польше и Румынии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Euroactiv.

Согласно информации, мера принята на фоне растущей обеспокоенности по поводу вторжений российских беспилотников в воздушное пространство стран-членов альянса.

Обучение работе системы начнется при поддержке Украины уже на следующей неделе.

Система MEROPS , разработанная турецкой оборонной компанией Aselsan, может устанавливаться на вертолеты и беспилотники и способна обнаруживать вражеские системы сквозь облака и пыль. Впервые она была публично представлена ​​в 2022 году.