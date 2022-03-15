НАТО рассматривает возможность усиления противовоздушной и противоракетной обороны

"Министры обороны НАТО обсудят конкретные меры усиления безопасности во всех сферах на долгосрочную перспективу".

"Министры обороны НАТО обсудят конкретные меры усиления безопасности во всех сферах на долгосрочную перспективу".

Как сообщает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Завтра министры начнут важное обсуждение конкретных мер по усилению нашей безопасности на долгосрочную перспективу во всех сферах. Мы также рассмотрим крупное увеличение [масштабов] развертывания наших военно-воздушных и военно-морских сил, усиление комплексной противовоздушной и противоракетной обороны, кибербезопасности и проведение большего количества крупных учений", - подчеркнул он.

Генсек НАТО также призвал союзников инвестировать больше в бюджет альянса. По его словам, значительное усиление обороноспособности потребует значительного повышения инвестиций.