НАТО рассматривает возможность усиления противовоздушной и противоракетной обороны

"Министры обороны НАТО обсудят конкретные меры усиления безопасности во всех сферах на долгосрочную перспективу".
Как сообщает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
"Завтра министры начнут важное обсуждение конкретных мер по усилению нашей безопасности на долгосрочную перспективу во всех сферах. Мы также рассмотрим крупное увеличение [масштабов] развертывания наших военно-воздушных и военно-морских сил, усиление комплексной противовоздушной и противоракетной обороны, кибербезопасности и проведение большего количества крупных учений", - подчеркнул он.
Генсек НАТО также призвал союзников инвестировать больше в бюджет альянса. По его словам, значительное усиление обороноспособности потребует значительного повышения инвестиций.