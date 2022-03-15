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НАТО рассматривает возможность усиления противовоздушной и противоракетной обороны

НАТО рассматривает возможность усиления противовоздушной и противоракетной обороны "Министры обороны НАТО обсудят конкретные меры усиления безопасности во всех сферах на долгосрочную перспективу".
Другие страны
15 марта 2022 г. 19:34
НАТО рассматривает возможность усиления противовоздушной и противоракетной обороны

"Министры обороны НАТО обсудят конкретные меры усиления безопасности во всех сферах на долгосрочную перспективу".

Как сообщает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Завтра министры начнут важное обсуждение конкретных мер по усилению нашей безопасности на долгосрочную перспективу во всех сферах. Мы также рассмотрим крупное увеличение [масштабов] развертывания наших военно-воздушных и военно-морских сил, усиление комплексной противовоздушной и противоракетной обороны, кибербезопасности и проведение большего количества крупных учений", - подчеркнул он.

Генсек НАТО также призвал союзников инвестировать больше в бюджет альянса. По его словам, значительное усиление обороноспособности потребует значительного повышения инвестиций.

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Версия на азербайджанском языке NATO hava və raket əleyhinə müdafiənin gücləndirilməsini nəzərdən keçirir

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