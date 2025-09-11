НАТО проводит масштабные учения в Румынии с участием 5 тыс. военнослужащих
- 11 сентября, 2025
- 14:52
В Румынии стартуют масштабные военные учения НАТО с участием около 5000 военнослужащих из нескольких стран альянса.
Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.
Учения предусматривают имитацию нападения на государство НАТО и координированную помощь союзников. В ближайшие недели по дорогам страны будут перемещаться сотни единиц бронетехники, включая танки, бронетранспортеры и ракетные установки.
Маневры будут проходить на ключевых полигонах страны - в Чинку, Богате, Смырдане и Капу-Мидия.
Помимо румынских военнослужащих, в маневрах задействованы военные из Франции, Бельгии, Испании, Люксембурга и Португалии. Их техника и подразделения останутся в Румынии до конца ноября.
По данным Министерства обороны, боевая группа "Чинку" будет повышена до уровня бригады, что позволит в случае чрезвычайной ситуации оперативно разместить около 5000 солдат.
Следующим этапом станет усиление до уровня дивизии: к 2027–2028 годам "Чинку" сможет принимать от 15 тыс. до 20 тыс. военнослужащих.
Учения продлятся несколько месяцев и направлены на укрепление обороноспособности восточного фланга НАТО.