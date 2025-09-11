Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    НАТО проводит масштабные учения в Румынии с участием 5 тыс. военнослужащих

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 14:52
    НАТО проводит масштабные учения в Румынии с участием 5 тыс. военнослужащих

    В Румынии стартуют масштабные военные учения НАТО с участием около 5000 военнослужащих из нескольких стран альянса.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

    Учения предусматривают имитацию нападения на государство НАТО и координированную помощь союзников. В ближайшие недели по дорогам страны будут перемещаться сотни единиц бронетехники, включая танки, бронетранспортеры и ракетные установки.

    Маневры будут проходить на ключевых полигонах страны - в Чинку, Богате, Смырдане и Капу-Мидия.

    Помимо румынских военнослужащих, в маневрах задействованы военные из Франции, Бельгии, Испании, Люксембурга и Португалии. Их техника и подразделения останутся в Румынии до конца ноября.

    По данным Министерства обороны, боевая группа "Чинку" будет повышена до уровня бригады, что позволит в случае чрезвычайной ситуации оперативно разместить около 5000 солдат.

    Следующим этапом станет усиление до уровня дивизии: к 2027–2028 годам "Чинку" сможет принимать от 15 тыс. до 20 тыс. военнослужащих.

    Учения продлятся несколько месяцев и направлены на укрепление обороноспособности восточного фланга НАТО.

