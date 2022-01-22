О нас
Report Georgia
Аудио новости

НАТО проведет военно-морские учения в районе Средиземного моря

НАТО проведет военно-морские учения в районе Средиземного моря Страны НАТО проведут масштабные военно-морские учения Neptune Strike 22 с 24 января по 4 февраля.
Другие страны
22 января 2022 г. 02:24
НАТО проведет военно-морские учения в районе Средиземного моря

Страны НАТО проведут масштабные военно-морские учения Neptune Strike 22 с 24 января по 4 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Крупные учения НАТО под названием Neptune Strike 22 начнутся в понедельник, 24 января и продлятся до 4 февраля", - сказал он. По словам Кирби, маневры, в которых будут задействованы корабли, подводные лодки и военно-морская авиация, призваны продемонстрировать и улучшить возможности государств НАТО при взаимодействии на море. Пресс-секретарь Пентагона уточнил, что США будет представлять боевая группа авианосца "Гарри Трумэн".

"Планирование этих учений фактически началось еще в 2020 году", - подчеркнул он. Кирби добавил, что маневры, в частности, будут проходить в районе Средиземного моря. Представитель Пентагона добавил, что ему неизвестно о каких-либо изменениях в сценарии проведения учений в связи с последними событиями вокруг Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке NATO Aralıq dənizində hərbi təlimlərə başlayır

Самое важное

Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56
МИД РФ: Нужно скорее запустить комиссию по делимитации азербайджано-армянской границы
МИД РФ: Нужно скорее запустить комиссию по делимитации азербайджано-армянской границы
21 января 2022 г. 12:53
В Барде полицейского ударили кулаком в лицо на поминках
В Барде полицейского ударили кулаком в лицо на поминках
21 января 2022 г. 11:00
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
19 января 2022 г. 21:22
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
19 января 2022 г. 12:21
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
19 января 2022 г. 11:55
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
18 января 2022 г. 21:57
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
18 января 2022 г. 16:53
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
17 января 2022 г. 08:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi