НАТО проведет военно-морские учения в районе Средиземного моря

Страны НАТО проведут масштабные военно-морские учения Neptune Strike 22 с 24 января по 4 февраля.

Страны НАТО проведут масштабные военно-морские учения Neptune Strike 22 с 24 января по 4 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Крупные учения НАТО под названием Neptune Strike 22 начнутся в понедельник, 24 января и продлятся до 4 февраля", - сказал он. По словам Кирби, маневры, в которых будут задействованы корабли, подводные лодки и военно-морская авиация, призваны продемонстрировать и улучшить возможности государств НАТО при взаимодействии на море. Пресс-секретарь Пентагона уточнил, что США будет представлять боевая группа авианосца "Гарри Трумэн".

"Планирование этих учений фактически началось еще в 2020 году", - подчеркнул он. Кирби добавил, что маневры, в частности, будут проходить в районе Средиземного моря. Представитель Пентагона добавил, что ему неизвестно о каких-либо изменениях в сценарии проведения учений в связи с последними событиями вокруг Украины.