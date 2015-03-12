​НАТО проведет в Польше маневры сил быстрого реагирования

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ НАТО проведет в июне в Польше первые маневры сил быстрого реагирования. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр обороны Польши Томаш Семоняк в эфире "Польского радио".

"В них примут участие Германия, Голландия, Норвегия, поляки и чехи, а также принято решение об участии американцев, чтобы провести учения в июне на одном из польских полигонов", - заявил министр.

Он отметил, что в учениях примут участие около 5 тыс. военных.

"Думаю, что это очень четкий сигнал того, что НАТО серьезно относится к своим решениям и обязательствам", - сказал Т. Семоняк.