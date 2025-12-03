НАТО продолжит поддерживать Украину

Страны-члены НАТО, включая Канаду, Германию, Нидерланды, Норвегию и Польшу, выделяют дополнительные средства для поддержки Украины в рамках PURL. К программе подключились более 2/3 союзников.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Австралия и Новая Зеландия (не входят в НАТО - ред.) также будут вносить вклад в PURL – они стали первыми из партнеров альянса, кто подключился к программе. Это означает, что союзники и партнеры уже выделили более 4 млрд долларов в рамках PURL, что позволяет нам рассчитывать на 5 млрд за весь год", - сказал Рютте.

Он призвал всех ускорить выполнение своих обязательств с прицелом на 2026 год.

В рамках финансируемого членами НАТО Списка приоритетных потребностей Украины (PURL) в страну поставляются критически необходимое вооружение, в том числе ПВО для удержания линии фронта и защиты населения.

По словам Рютте, Украина продолжает демонстрировать невероятную стойкость. Путин считает, что он может выиграть время до того, как прекратиться помощь, однако этого не случится, считает генсек.

"В преддверии саммита в Анкаре наши приоритеты четко определены: инвестиции в нашу безопасность, укрепление промышленности и продолжение помощи Украине в суровую зиму и последующий период", - заявил Рютте.